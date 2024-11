Preventiva para suspeito de matar a mulher em Machico

Prisão preventiva. Esta foi a medida de coacção aplicada ao indivíduo de 52 anos, suspeito de matar a mulher na manhã da última quarta-feira, em Machico.

O arguido começou ser ouvido no Tribunal da Comarca da Madeira na tarde de quinta-feira, mas o interrogatório foi suspenso e retomado esta manhã.

Ao ter confessado o crime, o juiz decidiu aplicar-lhe a medida mais gravosa do Código Penal, tendo o homem ficado indiciado de um crime de homicídio qualificado.

O indivíduo vai agora aguardar o julgamento no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a mulher de 44 anos foi assassinada na residência onde viviam, na Vereda do Barqueiro, no sítio do Paraíso, em Machico.

A Polícia Judiciária informou em comunicado que a vítima foi agredida “por motivo fútil, com um tubo de ferro na zona da cabeça, acto esse que lhe provocou lesões que lhe causaram a morte”.

O DIÁRIO sabe que o arguido foi encontrado inconsciente num miradouro do Caniçal pouco tempo depois do crime. O suspeito foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Municipais de Machico, acompanhado pela EMIR e pela Polícia de Segurança Pública.

Permaneceu internado na unidade de psiquiatria, tendo sido detido pela Polícia Judiciária na manhã desta quinta-feira.

A notícia da morte da esteticista deixou a população em estado de choque e gerou grande aparato naquela zona.

Família, amigos e vizinhos nem queriam acreditar no que havia acontecido, pois descreveram-nos como um casal amigo.

A vítima deixou dois filhos menores de idade.