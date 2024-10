Governo Regional equaciona pagamento de acesso a miradouros

O Governo Regional não descarta o pagamento da entrada em algums miradouros emblemáticos, como é o caso do Miradouro do Pico do Areeiro.

Isso mesmo foi apontado por Rafaela Fernandes esta segunda-feira, quando confrontada com a não implementação de uma medida que anunciou no início do ano, que imputava o pagamento de um 'bilhete' a todos os que visitassem o Pico do Areeiro.

"Nós estamos, neste momento, numa fase de equacionar a introdução de miradouros, assim que haja o acréscimo de mais percursos classificados, para podermos pensar nisso", disse a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, que inclui nesse conjunto o acesso ao Miradouro do Juncal, no Pico do Areeiro, local privilegiado para ver o nascer-do-sol.

"A própria beleza do Pico do Areeiro e o trajecto até ao nascer-do-sol se calhar deve também ser contemplado em termos de pagamento, face à afluência de pessoas", apontando a quantidade de resíduos que são deixados neste curto acesso ao Miradouro do Juncal.