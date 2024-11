Trump quase certo no regresso à Casa Branca

Ainda que a maioria da comunicação social não o afirme, parece quase certo que Donald Trump será o próximo presidente dos Estados Unidos da América, derrotando a candidata Kamala Harris. A Fox News, uma das estações pró-Trump, já declarou a vitória do candidato republicano.

A se confirmarem as mais recentes projecções, nomeadamente com a vitória do candidato republicano na Pensilvânia e na maioria dos 'estados indecisos', Trump conquista não só a Casa Branca como protagoniza o primeiro regresso de um candidato a presidente (exerceu entre 2017 e 2021), candidato derrotado nas eleições seguintes (2020), cumprindo assim o segundo mandato (2025-2028).

Ainda assim, como referido, a maioria das projecções dão como certa a vitória de Trump, por exemplo, na Pensilvânia, sendo que assim Trump estaria mesmo à beira da reeleição, almejando já 266 grandes eleitores, precisando de alcançar 270.

Restam poucas esperanças aos democratas de se manterem na Casa Branca, que tinham recuperado há 4 anos com Joe Biden.