Hotel 5 estrelas do Caniçal renasce onze anos após inauguração

O antigo hotel Quinta do Lorde, inaugurado em 2013, reabriu oficialmente esta tarde com o nome de Dreams Madeira Resort, Spa & Marina, graças a um investimento do grupo internacional Hyatt.

Com 366 quartos, o Dreams Madeira Resort, Spa and Marina, um 5 estrelas no segmento tudo incluido e oferece aos seus hóspedes uma combinação de design premium, tecnologia de ponta e várias comodidades, incluindo 14 outlets, 4 piscinas e entretenimento diário.

"A abertura do Dreams Madeira Resort, Spa & Marina continua a elevar o nível das ofertas 'tudo incluído' na Europa, respondendo às exigências cada vez maiores dos viajantes e proporcionando uma autêntica experiência 'tudo incluído' na região", afirma Manuel Melenchón, diretor executivo da Região Sul, EAME, da Hyatt. "Com esta abertura tão entusiasmante, a Inclusive Collection da Hyatt reforça o seu compromisso com o crescimento estratégico, oferecendo aos hóspedes e membros luxo 'tudo incluído' neste destino tão tranquilo."