Nuvens e vento fraco nas previsões para esta quarta-feira na Madeira

Esta quarta-feira, na Madeira, conte com céu com períodos de muita nebulosidade, em especial por nuvens altas e a partir da tarde.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para vento fraco a moderado (até 30 km/h) de Sueste, rodando gradualmente para Sul a partir da tarde.

Está prevista uma pequena descida da temperatura máxima, tanto na Madeira, como no Porto Santo, passado de 25ºC para 24ºC. Já as mínimas serão de 20ºC na Madeira e 19ºC, no Porto Santo.

No Funchal, conte com céu com períodos de muita nebulosidade, em especial por nuvens altas e a partir da tarde. O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) de Es-sueste.

O IPMA aponta para o mar, na costa Norte, ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, são esperadas ondas de Sudoeste com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.