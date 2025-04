EUA consideram "um passo em frente" discussão hoje sobre nuclear

As negociações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano, realizadas no sábado em Omã, foram "um passo à frente" e "muito positivas e construtivas", afirmou a Casa Branca em comunicado.

As negociações, em que participou o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, são "um passo adiante em direção a um acordo mutuamente satisfatório", escreveu a Casa Branca, citada pela agência noticiosa francesa AFP, adiantando que "as duas partes concordaram em reunir-se novamente no próximo sábado".

Estas negociações estão a ocorrer apesar das ameaças do Presidente norte-americano, Donald Trump, de recorrer à opção militar se as mesmas falharem.

Logo no início das conversações indiretas no sultanato de Omã, mediadas pelo ministro das Relações Exteriores omanense, Badr al-Boussaïdi, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano previu que as mesmas não iriam "durar muito".

"Este é apenas um começo (...), não esperamos que esta ronda de negociações seja muito longa", disse Esmail Baghai à televisão estatal, acrescentando que os dois lados estiveram a trocar as "suas posições de princípio", através do intermediário de Omã.

O Irão e os Estados Unidos da América, não têm relações diplomáticas desde 1980.

As negociações estão a ser levadas a cabo pelo ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, e peloo enviado do presidente norte-americano para o Médio Oriente Steve Witkoff.

Em discussão está um novo acordo nuclear depois que os Estados Unidos se retiraram do texto anterior, decidido por Donald Trump durante seu primeiro mandato em 2018.

"Pretendemos chegar a um acordo justo e honroso, baseado na igualdade", disse Araghchi, um mediador histórico entre o Irão e os países ocidentais.