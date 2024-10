Porto do Funchal com dois navios e à espera de um terceiro

No Porto do Funchal estão os navios 'Azura' que chegou esta manhã, de La Palma e o Arcadia que pernoitou na Madeira e parte por volta das 15 horas, dando lugar ao 'MSC Poesia' que chega por volta dessa hora.

O 'Azura' e o 'Arcadia' estão a movimentar um total de 6.820 pessoas, sendo 4.878 passageiros.

O 'Azura' veio de Tenerife com 3 000 passageiros e 1 100 tripulantes. Fica 16 horas na Madeira e sai às 22h00, com destino a Canárias, no âmbito do cruzeiro de 7 noites, iniciado a 25 de Outubro em Tenerife, com escala agora, no Funchal, seguindo-se La Palma, Fuerteventura e Tenerife, onde termina a viagem a 1 de Novembro.

O 'Arcadia' está a fazer uma escala de 33 horas no Porto do Funchal e a bordo, traz 1.878 passageiros e 842 tripulantes.

Chegou ontem de manhã cedo, do norte de Espanha, no âmbito do cruzeiro de 16 noites iniciado em Southampton a 22 de outubro, com escalas na Corunha, agora no Funchal, seguindo-se La Palma, Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Cadiz e novamente, Southampton, onde termina este cruzeiro a 7 de Novembro.

Com a saída do 'Arcadia', atraca esta tarde, o 'MSC Poesia' que termina o cruzeiro de 11 noites, iniciado no Porto do Funchal, no passado dia 17 de Outubro que teve como itinerário Málaga, Marselha, Génova, Barcelona, Casablanca, Tenerife e novamente, o Funchal.