Dois navios estreiam-se hoje na Madeira e trazem quase 7 mil pessoas

O Porto do Funchal recebe hoje dois navios de cruzeiro que são também duas estreias neste porto, o 'Mein Schiff 7' que chegou ontem à noite e o 'Carnival Legend' que chegou há pouco.

Foto APRAM

Os dois navios trazem a bordo, um total de 6.975 pessoas, informa a Administração dos Portos da Madeira em nota à imprensa.

O 'Mein Schiff 7' posicionou-se este mês, nas Canárias, operando cruzeiros semanais para as ilhas atlânticas e Marrocos. Vai ser uma presença regular no Porto do Funchal nesta temporada.

O navio vem de La Palma, com 3.025 passageiros e 1.038 tripulantes. Faz duas pernoitas na Região, saindo amanhã, pelas 14 horas, após uma escala de 39 horas na Madeira.

Foto APRAM

Este cruzeiro de 14 noites começou em Palma de Maiorca, a 20 de Outubro, com escalas em Gibraltar, Cadiz, Lanzarote, Fuerteventura, Grã-Canária, La Palma, agora, Funchal, e depois, Tenerife e novamente, Fuerteventura e Grã-Canária, onde termina a viagem a 3 de Novembro.

Foto APRAM