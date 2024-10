Porto do Funchal com dois navios e um movimento superior a 5.000 pessoas

O Porto do Funchal acolhe hoje os navios de cruzeiro 'Costa Diadema' e o transatlântico 'Seadream I' que trazem à Região 5.238 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

Os dois navios ficam 10 horas na Madeira.

O 'Costa Diadema' veio de Tenerife, com 3.881 passageiros e 1.203 tripulantes. Está a desembarcar 65 passageiros e a embarcar 68.

Neste cruzeiro de 14 noites iniciado no Funchal a 15 de Outubro, o navio fez escalas em Barcelona, Marselha, Savona, Malaga, Casablanca, Lanzarote, Grã-Canária, Fuerteventura, Tenerife e agora novamente, o Funchal, onde termina esta viagem.

O navio inicia hoje novo cruzeiro de 14 noites no Funchal, com um itinerário semelhante ao anterior, trocando Casablanca por Cadiz, e regressa ao Porto do Funchal a 12 de Novembro.

O 'Seadream I' vem de Málaga com 60 passageiros e 94 tripulantes e vai para Philipsburg, em St. Maarten, nas Caraíbas, onde chega a 8 de Novembro.

O navio vai ficar posicionado naquela área geográfica, nos próximos meses. Volta para a Europa em Abril, onde vai operar no Mediterrâneo.

A 4 de Novembro de 2026 volta ao Porto do Funchal, em mais uma viagem de reposicionamento nas Caraíbas.