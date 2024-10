MSC Poesia já está no Funchal e realiza um 'turnaround' parcial

O MSC Poesia chegou há pouco ao Porto do Funchal para uma escala de 7 horas e um 'turnaround' que envolve 313 desembarques e 304 embarques, revela a APRAM.

De acordo com a APRAM, "o navio vem de Tenerife, com 2 615 passageiros e 931 tripulantes, e termina hoje, no Funchal, o cruzeiro de 11 noites que iniciou no passado dia 17 de Outubro neste mesmo porto".

Fica 7 horas na Madeira e pelas 22h00 prossegue viagem para Málaga, no Sul de Espanha.

Segundo a APRAM, "o navio inicia hoje um novo cruzeiro de 11 noites no Porto do Funchal, com o mesmo itinerário anterior, Málaga, Marselha, Génova, Barcelona, Casablanca, Tenerife e Funchal, términus da viagem no próximo dia 8 de Novembro".