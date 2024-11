Miguel Nunes, a bordo de um Skoda Fabia Rally2 Evo, venceu o Rali Porto Santo e acaba de se sagrar campeão regional de ralis.

Vídeo de Gonçalo Luís

A festa foi feita no final da classificativa Golfe 4. Miguel Nunes e João Paulo foram os mais rápidos da prova. Seguiram-se João Silva/Luís Rodrigues com mais 4,6 segundos e Filipe Freitas/Daniel Figeuiroa, com um tempo de 31:23.0, mais 2:10.7 do que os vencedores.