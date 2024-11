Todos os inscritos compareceram às verificações do Rali Porto Santo

Os 32 inscritos no Rali Porto Santo, que hoje vai para a estrada, compareceram nas verificações administrativas e técnicas iniciais. Estes procedimentos tiveram lugar ontem à tarde e hoje de manhã, no Pavilhão Multiusos Porto Santo.

Este pavilhão é onde se encontra sediado o centro operacional deste evento organizado pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira.

Este é o regresso da modalidade à Ilha Dourada, com início marcado para esta noite, quando, às 22 horas, as equipas começarem a disputa de “Porto Santo Line”, super-especial com 2,20 km no kartódromo local.