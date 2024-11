Porto Santo 'pronto' para os reconhecimentos do rali

É já a partir de amanhã, sábado, que arrancam os reconhecimentos do Rali Porto Santo, que será a sétima e última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira. A prova realiza-se nos dias 29 e 30 de Novembro.

O Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira já assinalou os pontos de controlo horário, partida, meta e stop bem como as mudanças de direcção ou de estrada com placas identificativas do evento.

"Estão também já afixadas as placas de aviso do encerramento das estradas em que se disputam as oito classificativas que dão corpo ao programa com placas nos principais cruzamentos e entroncamentos", explica em nota à imprensa, acrescentando que "o aviso à população, comerciantes e outros utentes das vias percorridas está também a ser feito através de cartas que estão a ser distribuídas pela Câmara Municipal do Porto Santo, parceira do clube organizador e mentora deste saudado regresso dos ralis à Ilha Dourada".