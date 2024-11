João Silva e Miguel Nunes igualados no Rali Porto Santo

As duplas João Silva/Luís Rodrigues e Miguel Nunes/João Paulo, ambas em Skoda Fabia Rally2 Evo, fizeram o mesmo tempo na classificativa de abertura do Rali Porto Santo, denominada Porto Santo Line, disputada esta noite no Kartódromo do Porto Santo.

Os dois pilotos realizaram o tempo de 1 minuto, 59 segundos e 1 décimo, depois de terem imprimido um forte andamento na classificativa de 2,20 km.

No terceiro lugar ficou a equipa Vasco Diogo Silva/Tiago Fernandes, num Renault Clio Rally 4, com o tempo de 2.11,2 minutos.

O Rali Porto Santo, que é decisivo em termos de atribuição do título absoluto, numa luta entre João Silva e Miguel Nunes, prossegue este sábado com mais sete classificativas.