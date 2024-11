Miguel Nunes amplia vantagem no rali do Porto Santo

Miguel Nunes, ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo, consolidou, na segunda ronda da 2ª secção do Rali Porto Santo, última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira, a sua liderança naquela prova que decidirá quem é o novo campeão regional da modalidade.

João Silva voltou a ser o mais veloz na segunda passagem por Golfe mas perdeu 2,7 segundos em Serras “Coral” 2 e está agora a 3,9 segundos de um líder que surge bem encaminhado para a obtenção de um novo título no seu palmarés, reportou o clube organizador '100 à Hora', no último balanço desta competição.

Filipe Freitas continua a brilhar com o seu Porsche 991 GT3 nas rápidas classificativas porto-santenses e também surge confortável no terceiro posto do evento que marca, desde ontem o regresso dos ralis á Ilha Dourada.

O lote dos cinco primeiros classificados inclui ainda Vasco D. Silva, aos comandos de um Renault Clio Rally4 e o melhor entre aqueles que conduzem viaturas de tração dianteira, e Paulo Mendes, no Porsche 992 GT3.

A organização fica concluída esta tarde depois de nova ronda dupla por Golfe e depois de percorrida mais uma vez Serras “Coral”.