Prepare-se para muita demora na estrada se vem de Machico/Santa Cruz

Bom dia, Manhã ainda a começar, mas para quem já está na estrada sentirá já os efeitos de tráfego intenso ao longo de cerca de 6 quilómetros da Via Rápida.

Se vem no sentido Machico - Ribeira Brava, é quase certo que irá apanhar com esta demora, já habitual para quem frequenta esta estrada a estas horas. Entre o caniço e a Cancela conte, pois, com alguma demora se só está a sair de casa agora.

De resto, nas restantes zonas da Via Rápida ou em estradas, nomeadamente no Funchal, pode contar com o habitual pára-arranca nos semáforos ou trânsito lento nas rotundas mais concorridas.