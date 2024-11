Rali Porto Santo com 32 inscritos

São 32 os concorrentes que dão corpo à lista de inscritos do Rali Porto Santo, publicada hoje pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Apesar da contingência de ser a última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira e de algumas das competições englobadas no mesmo estarem já resolvidas, o rol está dentro daquela que tem sido a média dos últimos eventos do campeonato e apresenta uma grande qualidade, o que garantirá grande animação e qualidade desportiva no rali que vai para a estrada a 29 e 30 de Novembro.

A lista hoje publicada é encabeçada pelo líder do campeonato, João Silva, em Skoda Fabia Rally2 Evo, e inclui, adentro do grupo Rally2, ainda Miguel Nunes, numa viatura idêntica, e António Dias, sempre espectacular com o seu Volkswagen Polo GTi R5. No domínio das viaturas mais potentes, destaque para a presença de quatro Porsche, o 992 GT3 Cup de Paulo Mendes e ainda os três 991 GT3 de Filipe Freitas, Miguel Andrade e Américo Gouveia.

No campo das viaturas de tração dianteira a competitividade também deverá estar na ordem do dia pois na Ilha Dourada vão estar presentes Vasco Diogo Silva, em Renault Clio Rally4, Artur Quintal, Roberto Martins e Francisco L. Santos, todos em Peugeot 208 Rally4, o estreante Opel Corsa Rally4 de Carlos Ferreira e ainda o Ford Fiesta R2T de Ricardo Gonçalves. Com Citroën C2 alinham, entre outros, João Alix, Vítor Camacho, António Ornelas e Sandro Teixeira. Realce ainda para as participações de Vasco José Silva com o Peugeot 205 GTi e do muito espectacular José Jarimba em Toyota Starlet.

Toda a informação será veiculada e está já disponível no site oficial do clube organizador, www.100ahoramadeira.org, bem como na página www.facebook.com/CA100aHora.