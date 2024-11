"O presidente do Governo que desampare a loja e no outro dia entregamos a sede"

O repto para que uma das salas da desactivada Escola do Tanque venha a ser cedida para acolher a sede da Associação Turismo do Monte foi feito por Idalina Silva, a presidente da Junta de Freguesia do Monte.

Por ser edifício camarário, embora ocupado por entidades governativas, a presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra, a quem coube intervir após a autarca do Monte, não perdeu tempo e aproveitando a presença de Miguel Albuquerque, foi directa ao assunto: "O senhor presidente do Governo desampare a loja e no outro dia entregamos a sede [a Associação Turismo do Monte]", declarou.