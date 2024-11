Briga na zona velha de madrugada resulta em vários feridos

Uma briga na zona velha do Funchal, envolvendo várias pessoas, na última madrugada, resultou em pelo menos 3 pessoas feridas, que foram assistidas e transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

De acordo com as primeiras informações, pelo menos as duas corporações da capital, Bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros Sapadores do Funchal, bem como a Cruz Vermelha Portuguesa, foram mobilizados cerca da 1h15 desta noite para a Rua D. Carlos I.

Pelo menos três homens foram socorridos com hematomas e cortes no sobrolho.

A PSP também esteve no local a tomar conta da ocorrência.