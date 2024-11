Rali Porto Santo será apresentado amanhã

O Rali Porto Santo, organização do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira que é a sétima e última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, é apresentado esta quarta-feira, 20 de Novembro, pelas 15h30, na Câmara Municipal do Porto Santo, parceira do clube neste "saudado regresso da modalidade à Ilha Dourada".

Na ocasião será também revelada a excelente lista de inscritos reunida para um evento que tem suscitado muita curiosidade e adesão e levará uma multidão de apaixonados à ilha vizinha. A cerimónia será transmitida em directo na página de Facebook do clube assim como nos canais da STREAMadeira.

Clube Automóvel 100 à Hora Madeira

O rali tem início na noite de sexta-feira, 29 de Novembro, com a super-especial 'Porto Santo Line', no kartódromo local, prossegue no sábado, 30 de Novembro, com duas secções, a primeira com dupla passagem por Golfe e Serras 'Coral' e a complementar com dupla ronde por Golfe e evolução única por Serras 'Coral'. A cerimónia de entrega de prémios e festa de encerramento da temporada terá lugar às 17h12 no centro da Vila Baleira.

Toda a informação será veiculada e está já disponível no site oficial do clube organizador, www.100ahoramadeira.org, bem como na página www.facebook.com/CA100aHora.