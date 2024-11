Nuno Batista exalta regresso do Rali Porto Santo

A apresentação do Rali do Porto Santo, última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, que tem lugar a 29 e 30 de Novembro, decorreu, na tarde desta quarta-feira, na Câmara Municipal do Porto Santo. Na ocasião foram revelados os pormenores do evento bem como revelada a excelente lista de 32 inscritos. Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo e o mentor do regresso da modalidade à Ilha Dourada sublinhou que “este é um dia muito importante para esta ilha. Em 2018 manifestei a minha preocupação e hoje estamos aqui a anunciar oficialmente o seu regresso.

Para que esta fosse uma data a recordar, devo agradecer ao “100 à Hora”, sempre disponível desde a primeira hora, e dois patrocinadores em particular, a Porto Santo Line e a Empresa de Cervejas da Madeira, que têm nos ajudado a trazer os grandes eventos de volta a esta ilha. A data não é a que desejávamos mas, a sorte protege os audazes, vamos ter aqui a decisão do campeonato. Agora, sim, o campeonato é regional pois estará em todo o arquipélago. Devemos todos respeitar as normas de segurança e tudo fazer para que esta não seja só mais uma promessa eleitoral cumprida e que, para além dos valores financeiros envolvidos, todo o esforço humano sirva para que este não seja um regresso pontual. Neste dia especial cabe também evocar que muitos tentam mas poucos conseguem” Nuno Batista

O presidente do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira e da comissão organizadora da prova, Emanuel Pereira, estabeleceu o percurso deste evento que “nasceu num convite da Câmara Municipal do Porto Santo e da nossa vontade em realizar um rali diferente, de que todos gostam. Agradecemos à autarquia ter acreditado em nós para a concretização deste projeto no qual surgiram alguns contratempos mas tudo se resolveu. O campeonato vai ser decidido no Porto Santo, a lista de 32 inscritos é boa, naquele que é um esforço financeiro da autarquia para garantir as melhores condições aos participantes. O Rali Porto Santo deverá ser o único de este ano a não usar manga plástica e, nesse contexto, apelo a que todos respeitem as placas e elementos de segurança.”