Sporting empata com Braga e está na 'final-four' da Liga dos Campeões de futsal

O Sporting apurou-se hoje para a 'final-four' da Liga dos Campeões de futsal, depois do empate 4-4 com o Sporting de Braga, na terceira e última jornada do Grupo C da ronda de elite.

No pavilhão João Rocha, em Lisboa, num duelo entre as duas equipas lusas em prova que chegou ao intervalo empatado 2-2, marcaram para os 'leões' Wesley (sete minutos), Sokolov (09), Taynan (22) e Zicky Té (29), enquanto os tentos dos bracarenses foram apontados por Tiago Correia (05), Tiago Sousa (13), Ygor Mota (31) e Ítalo (36).

O Sporting, que venceu a competição por duas vezes, em 2018/19 e 2020/21, terminou o grupo no primeiro lugar, com sete pontos e é o apurado para a fase decisiva, com os belgas do Anderlecht em segundo, com seis, o Sporting de Braga em terceiro, com quatro, e os checos do SK Interobal Plzen em último, sem nenhum ponto.