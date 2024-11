Sporting de Braga impõe a 'lei do mais forte' sobre o Leixões e segue na Taça

O Sporting de Braga apurou-se hoje para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, após vencer, fora, o Leixões, por 2-0, num encontro em que foi muito superior ao seu adversário.

Os bracarenses adiantaram-se no marcador aos 12 minutos, com um golo na própria baliza do defesa central Hugo Basto, e fecharam o resultado aos 68, com um golo de livre direto de Bruma, numa partida em que o Leixões não rematou sequer à baliza dos minhotos.

O Leixões homenageou Carlos Carvalhal pouco antes do início do jogo, louvando o técnico que conduziu a equipa de Matosinhos à final da prova 'rainha' em 2002, diante do Sporting.

A cortesia ficou por aí, pois as duas equipas trataram de, rapidamente, pôr em campo as suas 'armas' e o Leixões evidenciou ambição e vontade de lutar pelo jogo, tendo conquistado os dois primeiros cantos do jogo.

O Braga respondeu aos 10 minutos com uma saída rápida pelo lado direito, com Roger a servir Ricardo Horta no corredor oposto e o atacante a encontrar espaço para rematar à baliza, mas por alto.

Sem que nada o fizesse adivinhar, os bracarenses marcaram aos 12 minutos, num lance em que El Ouazzani passou a bola a Bruma, este tentou a sua sorte com um remate e foi feliz, pois a bola sofreu um desvio em Hugo Basto, traindo Stefanovic.

O Leixões sentiu sempre grandes dificuldades para chegar à baliza adversária, porque o Sporting de Braga soube fechar todos os caminhos, ser solidário e manter a bola longe das próprias 'redes'.

Bruma forçou Stefanovic a uma defesa difícil para canto aos 35 minutos e, na sequência do canto, Vítor Carvalho surgiu à vontade na área leixonense e cabeceou, mas para as mãos do guardião.

Matheus teve uma primeira parte descansada, ao contrário de Stefanovic, e a segunda parte não foi diferente para os dois guarda-redes, uma vez que o Braga continuou 'senhor' do jogo e o Leixões sem conseguir rematar ou criar perigo.

Já amarelado, Rafael Santos fez uma obstrução a Ricardo Horta aos 65 minutos, o árbitro assinalou falta e o defesa central do Leixões viu o segundo cartão amarelo, deixando o Leixões em inferioridade numérica.

O livre respetivo resultou no segundo golo bracarense, numa bela 'obra' de Bruma, que deixou Stefanovic 'pregado' ao solo com um remate colocado para a sua esquerda e praticamente acabou com as dúvidas sobre o vencedor deste jogo.

El Ouazzani esteve perto do terceiro golo do Braga com um remate cruzado da esquerda aos 90 minutos, antes de Ricardo Horta acertar no poste esquerdo da baliza do Leixões aos 90+2.