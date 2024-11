Marca ‘Lodge’ da AFA Real Estate assinala nova abordagem ao mercado imobiliário

Já está em construção o novo empreendimento imobiliário do grupo AFA Real Estate, o ‘Lodge Torrinha’. Este novo projecto assinala, também, o lançamento de 'Lodge', a nova marca do grupo, no segmento premium.

Composto por dois blocos, cada um com seis pisos acima do solo, num total de 106 apartamentos de tipologias T1 a T3, este complexo, no centro da cidade do Funchal, na zona da Torrinha, apresenta-se como um novo produto no mercado imobiliário regional e fundamenta a nova abordagem que a marca pretende imprimir.

Beneficiando da sua localização estratégica, os imóveis ganham com uma aposta no conforto, directamente relacionado com a qualidade dos materiais, a sustentabilidade e o conforto, conforme apontou, na manhã desta quinta-feira, Vítor de Sousa aos jornalistas.

O director-geral da AFA Real Estate fala em imóveis para o segmento premium, que “procuram aliar os padrões a que a AFA Real Estate já habituou o mercado da Madeira e os seus clientes” à optimização das áreas, sem comprometer o conforto, de modo a alcançar “um produto mais abrangente, em termos de preço”.

Posicionando-se no mercado “médio-alto”, estes apartamentos, que começam a ser comercializados na próxima semana, apresentam-se com preços que variam entre os 300 mil euros, nas tipologias mais pequenas, e um milhão de euros, para os apartamentos maiores e com mais facilidades, situados nos últimos pisos.

Todos os apartamentos têm varandas e alguns têm, também, jardim privativo e terraço. Os quartos são todos em suíte e cada bloco beneficia de um 'rooftop' com solário, psicaina comum, factores distintivos que se juntam às vistas panorâmicas sobre a baía da cidade do Funchal.

"Cerca de 60% [dos apartamentos] são de tipologia T1, 30% T2 e 10% T3", destacou aquele responsável, adiantando que a opção por tipologias mais pequenas prende com uma estratégia da empresa que vai ao encontro da maior procura no mercado regional por parte de clientes mais jovens, famílias monoparentais ou casais, e, também, pessoas que vêm apenas ocasionalmente ao Funchal.

O facto de juntarem na mesma empresa a construção e a comercialização confere à AFA Real Estate "muita flexibilidade na junção de unidades", adaptando-se melhor à necessidade do cliente.

Vítor de Sousa nota que este produto é mais direccionado para o cliente madeirense e nacional, tendência que, diz, "se tem já verificado nas outras marcas do conceito", perspectivando "muito sucesso, tanto como investimento, como para vivência", constatando não haver muita oferta de habitação nova no centro do Funchal para o cliente regional.

Além da qualidade dos empreendimentos, o director-geral da AFA Real Estate reconhece que o clima e a segurança que a Região garante têm contribuido para a sua projecção nos mercados nacional e internacional. Sobre a nova marca, Vítor de Sousa realça a irreverência da mesma, "mais jovem", assumindo-a o seu desenvolvimento noutras localizações da Madeira ou mesmo no continente.

Este novo investimento está estimando em mais de 40 milhões de euros, devendo os apartamentos estarem concluídos no final de 2026.