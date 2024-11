Portugal conhece hoje adversário nos quartos de final da Liga das Nações

A seleção portuguesa conhece hoje o adversário nos quartos de final da Liga das Nações de futebol, com Itália, Países Baixo ou Dinamarca no caminho, num sorteio que irá decorrer em Nyon, na Suíça, na sede da UEFA.

Vencedor do Grupo A1, Portugal já sabe que terá o estatuto de cabeça de série no sorteio e que jogará a primeira mão, em 20 de março de 2025, fora de portas, com a segunda mão, no dia 23, em casa.

Itália, Países Baixos e Dinamarca, segundos classificados nos grupos A2, A3 e A4, respetivamente, aparecem como os possíveis adversários da equipa de Roberto Martínez, com a Croácia a ficar fora desse grupo, por ter atuado precisamente no agrupamento em que a seleção nacional esteve inserida.

A Itália aparece, na teoria, como o rival mais difícil, já que acabou o seu grupo empatado com a França, com 13 pontos, cedendo apenas um empate e uma derrota na campanha, mas falhando o primeiro posto por desvantagem direta com os gauleses.

Por seu lado, os Países Baixos não foram rivais à altura da Alemanha e terminaram merecidamente o seu grupo no segundo posto atrás dos germânicos, enquanto a Dinamarca lutou até à última jornada com a Sérvia, perante o domínio da Espanha, atual campeã europeia.

Pela primeira vez, a Liga das Nações vai ter quartos de final, quando antes a qualificação na fase de grupos permitia logo a presença na 'final four'.

O anfitrião da 'final four' da Liga das Nações, que será realizada em junho do próximo ano, só será conhecido após os 'quartos', com uma das quatro nações qualificadas a receber a prova.

O sorteio está agendado para as 11:00 (hora em Lisboa) e também se ficará a conhecer o enquadramento do play-off de despromoção.

Escócia, Sérvia, Hungria e Bélgica vão defender a continuidade da Liga A perante Grécia, Áustria, Turquia e Ucrânia, segundos posicionados nos respetivos grupos na Liga B.

República Checa, Inglaterra, Noruega e País de Gales já asseguraram a promoção.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, com um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.