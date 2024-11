Novo recinto do Sporting de Braga vai chamar-se Estádio Amélia Morais

O novo estádio do Sporting de Braga, no qual jogarão as equipas B e feminina de futebol a partir da próxima temporada, vai chamar-se Estádio Amélia Morais, informou hoje o clube minhoto.

Os responsáveis bracarenses definiram um período para os sócios votarem no nome que gostariam de ver atribuído ao novo recinto, que terminou no dia 17 do corrente mês, com a referência à antiga e popular adepta 'arsenalista', falecida em 2022, a ser a mais votada.

Num total de 1.330 votos validados, a opção Estádio Amélia Morais recolheu 426 votos, Estádio Bracara Augusta 369 votos, Estádio Centenário 288 votos e Estádio Carlos Baptista 247 votos.

"Amélia Morais, popular e carinhosamente conhecida como 'Melinha', foi enquanto sócia e adepta uma embaixadora do Sporting de Braga, reconhecida nacional e internacionalmente. Pela sua presença constante em todos os momentos da vida do clube e pela imagem de simpatia que transportava para todos os estádios e destinos onde o Sporting de Braga se deslocava, tornou-se um ícone da massa adepta e uma figura muito estimada", diz o clube.

Falecida a 11 de abril de 2022, aos 86 anos, "o seu nome continuará a simbolizar, através do novo estádio, a natureza popular de um clube cuja história se associa às pessoas e à comunidade, sem distinção entre géneros, origens ou condições sociais", salientam os minhotos.

O Estádio Amélia Morais, que terá capacidade para cerca de 2.500 pessoas, será a casa das equipas B e feminina do Sporting de Braga a partir da próxima época.