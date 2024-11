"Almoço todos os dias (…) Não vou almoçar com os autarcas [do PSD]. Vou almoçar possivelmente com um conjunto de pessoas que eu convidei", começou por ser a reacção do presidente do Governo Regional à notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 28 de Novembro. Em causa o facto de Miguel Albuquerque já ter convidado autarcas, por agora só do PSD, para almoços de confraternização na residência oficial do Governo, para pedir e distribuir apoios.

Garante que não se trata de encontro para pedir e distribuir apoios, mas antes “conversas que normalmente tenho ao longo de todo o ano”, alega. Justifica a reunião por envolver decisores políticos com quem o governo quer estar coordenados. "Vão lá – Quinta Vigia – tomar café ou almoçar ou falar comigo. O almoço é algo que pode acontecer ou não acontecer", declarou.

Já quando confrontado com as críticas do PS, que conclui que a Quinta Vigia está a ser utilizada como um salão de festas do PSD, contra-ataca. "O que o PS diz já nem liga, por que isso é tudo conversa tonta. Eles têm que se preocupar é em ter alguma atitude coerente relativamente ao futuro da região", desafia.

Deu também a entender que este convite não irá repetir-se com os autarcas eleitos por outras forças políticas.

"Se os [outros] autarcas quiserem falar comigo” começou por ser a resposta, mas logo atirou: “Não vou convidar os autarcas todos. Vou convidar quem eu entender e quando eu entender".

Instado a esclarecer que houve ou não convite endereçado a autarcas do PSD para irem à Quinta Vigia na próxima segunda-feira, tentou dar o dito por não dito. "Não tenho de confirmar isso" por entender que não tem de dar "satisfações públicas" sobre convite que classificou de "acto de gestão do meu governo", concluiu.