'Revista Final' apresentada pelo Núcleo Regional da Liga em Santa Cruz

A Revista Final, promovida pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro em conjunto com a Comissão Local do Projeto Um Dia Pela Vida Santa Cruz e a Câmara Municipal de Santa Cruz, foi apresentada no passado dia 23 de Novembro, na Casa da Cultura de Santa Cruz, Quinta do Revoredo.

Entre 10 de Maio e 25 de Novembro de 2023 o projecto Um Dia Pelo Vida decorreu no concelho de Santa Cruz e é o resumo desse trabalho que está compilado nesta revista. O projecto envolveu mais de 300 participantes e 24 equipas.

O Coordenador Nacional do Projecto, Ricardo Sousa, aproveitou a ocasião para homenagear Dília Afonseca, voluntária da Liga Portuguesa Contra o Cancro, recém-nomeada Global Heroe of Hope (Heróina da Esperança) para o ano 2025 pela American Cancer Society.

Dilia Afonseca foi capitã de equipa no Um Dia Pela Vida Santa Cruz, tendo organizado e participado em várias iniciativas de angariação de fundos e de sensibilização das pessoas para a problemática do cancro.