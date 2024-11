Projecto coordenado pela associação madeirense seleccionado entre os 10 melhores a nível europeu

O projecto Biodiversity Outdoor Learning, implementado na Madeira, foi seleccionado para representar os projectos de sucesso no sector da educação de adultos do Programa Erasmus+ da União Europeia. É um dos dez projectos selecionados pela Agência Executiva Europeia para a Educação e Cultura, a entidade em Bruxelas que gere o Programa Erasmus+, em toda a Europa, e é o único projecto que representa Portugal.

"O projecto Biodiversity Outdoor Learning foi implementado pela Associação My Madeira Island (Portugal), em parceria com AbrazoHouse (Espanha) e SFERA International (Macedónia do Norte), com co-financiamento do Programa Erasmus+. Em Portugal, centrou-se no património natural da Madeira e na valorização da sua biodiversidade. A entidade desenvolveu Passeios de História Natural que abordam a singularidade da flora e da fauna da ilha, e uma caça ao tesouro com recurso à gamificação através de uma aplicação móvel. O projecto foi implementado em 2022-2023 com um orçamento total de 60 mil euros, e este mês a Agência de Execução publicou as histórias em vídeo sobre os projectos seleccionados no seu website oficial: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-260529. Mais informações estão disponíveis no site do projeto https://biodiversity-learning.eu/", revela à imprensa.

“A Madeira tem pessoas e ideias fantásticas e merece ser representada na Europa não só como um destino turístico. Sentimo-nos honrados por sermos reconhecidos como inovadores sociais a nível europeu”, afirma Anastasia Mazur, presidente da Associação My Madeira Island.

No início deste ano, a associação também recebeu um prestigiado prémio da Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação - Boas Práticas em Transformação Digital, pelo seu projecto The World is My Workplace, que ajudou a transferir as competências digitais dos nómadas digitais da Madeira para os jovens locais que procuravam desenvolver as suas oportunidades profissionais.