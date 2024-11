Muito vento, nublado mas sem chuva

O Arquipélago da Madeira continuará hoje influenciado pelo 'tempo leste', que começou a fazer efeito sobretudo a partir da tarde de ontem, com muito vento na costa sul, que trouxe a poeira do deserto, muita nebulosidade mas nada de chuva.

Segundo o IPMA, para este domingo 10 de Novembro a previsão aponta para céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir a tarde, sendo que o vento soprará moderado (20 a 35 km/h) do quadrante leste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas até meio da tarde.

No Funchal, igualmente o céu estará geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde, com vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste.

No mar, a costa Norte terá ondas de nor-nordeste com 1,5 metros a 2 metros e na costa Sul as ondas do quadrante sul não devem ultrapassar 1 metro.

A temperatura da água do mar continuará ainda bastante alta, 22 a 23º Celsius.

Recorde-se que as temperaturas estão acima do normal para a época do ano, Outono, embora estejamos na altura daquela tradição chamada de 'Verão de São Martinho'.