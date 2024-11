XXI Feira das Vontades arranca hoje no Largo da Restauração e na Placa Central

A Feira das Vontades regressa ao Largo da Restauração e à Placa Central esta terça-feira, 12 de Novembro, para celebrar o Dia Internacional do Voluntário.

O evento, que vai na sua 21.ª edição, é promovido pela Associação Casa do Voluntário – IPSS em parceria com a Garota do Calhau, Direcção Regional da Juventude, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Casa de Saúde Câmara Pestana, Casa São José e Causa Social.

A Feira das Vontades acontece anualmente desde 2003 com os objectivos de mostrar à comunidade o trabalho desenvolvido na Região pelas instituições que trabalham com voluntários. O evento assume-se como a maior mostra da Madeira na área social, pela divulgação dos trabalhos, pela partilha de experiências entre instituições e pelas iniciativas que incentivam a prática do voluntariado enquanto expressão de cidadania activa.

A iniciativa decorre até 16 de Novembro no Largo da Restauração e na Placa Central.