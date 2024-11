Presidente do Marítimo falha jogo para “preparar mercado de Inverno”

O presidente do Marítimo, apesar de ter acompanhado a equipa até ao Norte do país, não assistiu ao encontro da 11.ª ronda da II Liga, onde os ‘leões’ saíram derrotados por 2-1.

A ausência do líder maritimista no Estádio do Mar, no passado Domingo, prende-se por uma viagem a Istambul para marcar presença no TransferRoom Summit, um evento que junta vários representantes de clubes, empresários e demais elementos directamente ligados ao mundo do futebol.

“Tentamos a todo o custo fazer de maneira que conseguíssemos ver o jogo com o Leixões e, estar na segunda-feira de manhã, na Turquia. O único voo que havia disponível para a Turquia era, no Domingo, às 16 horas, desde Lisboa. Acompanhamos a equipa até ao Porto, ficamos no mesmo hotel, mas depois tivemos de vir para Lisboa para embarcar às 16 horas para Istambul”.

Questionado pelo DIÁRIO, sobre se poderia ter delegado a função a outro membro da direcção e marcado presença na partida como representante máximo do emblema, o mesmo indicou que “este é o tipo de eventos em que tem de estar o presidente do Marítimo”.

“Não é uma exigência [estar o presidente], mas estamos aqui a tratar com empresários, directores desportivos e presidentes de clubes para preparar o mercado de Inverno. Só nesta segunda-feira tivemos reuniões de 15 minutos desde as 14h30 às 17h30, com diferentes clubes. Para isto tem de estar o presidente do clube” Carlos André Gomes, presidente do Marítimo

Levado a comentar em que medida esta participação pode ajudar o emblema do Almirante Reis na próxima janela de transferências, Carlos André Gomes indicou que “serve para o Marítimo dar a conhecer quais são os jogadores que tem para vender e quais são as posições que precisa comprar. Estão representantes de 287 clubes oriundos de mais de 50 países, neste evento”.

O presidente que fez questão de frisar que foi a primeira vez que faltou a um jogo, deixou claro que a sua presença em nada se prende por ainda não ter o director desportivo em funções, recordando que no ano passado, em Roma, foi acompanhado por Danny.

Carlos André Gomes faz-se acompanhar nesta viagem pelo vice-presidente Jorge De Freitas