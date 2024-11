Trânsito volta a estar condicionado no sublanço entre Cancela-Caniço

Bom dia. Na manhã desta terça-feira, o trânsito volta a estar condicionado no sublanço entre a Cancela e o Caniço no sentido Machico - Ribeira Brava.

Segundo a aplicação InfoVias, verifica-se uma longa fila de carros entre o quilómetro 24.5 e o quilómetro 21. O congestionamento tem uma extensão de 4 quilómetros.

Na Via Rápida esta é a zona que inspira maiores cuidados por parte dos automobilistas. Mas há que ter também atenção à zona da Boa Nova, onde a esta hora se regista um grande número de veículos a circular.

No centro do Funchal, há que redobrar os cuidados nos lugares habituais, como na Rua Visconde Anadia, Avenida do Mar e Rua 5 de Outubro. Não há indicações de incidentes nestas zonas, mas verifica-se igualmente muitos carros a circular, provocando a habitual 'dor de cabeça' aos condutores que fazem estes percursos diariamente.