Cães trancados e sem comida resgatados por associação

A Associação Ajuda a Alimentar Cães resgatou dois cães que estavam à fome num local trancado.

Segundo explicou numa publicação, “há três semanas que os tutores não iam ao local onde estes cães estavam trancados e a morrer lentamente”.

“Foi impossível não chorarmos. Somos nós que lidamos com estas situações, mas são eles as únicas vítimas. Esta é mais uma situação grave à qual temos de dar resposta imediata, mesmo sabendo que vamos ficar com a conta bancária a zeros, mas não dá para esperar”, escreveu a associação, agradecendo o apoio da Polícia de Segurança Pública neste caso.

A Ajuda Alimentar Cães pede apoio aos madeirenses para tratar os animais, o Kim e o James.