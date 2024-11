Associação Ornitológica da Madeira em destaque em competição internacional

A Associação Ornitológica da Madeira participou no 19.º Campeonato Internacional do Atlântico, que decorreu no último fim-de-semana em Balasar, no Porto.

A Região esteve em destaque na competição com três associados e expositores madeirenses a arrecadarem nove medalhas internacionais, oito delas de ouro e uma de prata (António Sérgio Teixeira 5x 1º lugar 1x 2º lugar / João Paulo Teixeira 1x 1º lugar / João Fernandes 2x 1º lugar). A representação foi ainda coroada com a atribuição de uma medalha de prestígio a João Fernandes (Melhor Criador de Bavette Bico Preto) e um Prémio Prestígio Atlântico 2024 de Periquitos a António Sérgio Teixeira.

Os expositores preparam-se agora para representar a Região Autónoma da Madeira em Itália neste mês, seguindo, em Dezembro, para os Açores e, em Janeiro, para o Campeonato do Mundo, que se realizará em Portugal, em Santa Maria da Feira.