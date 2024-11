Eurodeputados adiam decisão sobre Kallas e Fitto como comissários europeus

As avaliações das audições dos comissários europeus indigitados e escolhidos para vice-presidentes executivos do colégio Kaja Kallas e Rafaelle Fitto foram hoje adiadas, após as audições de hoje no Parlamento Europeu (PE).

A informação foi divulgada pela porta-voz interina do PE, Delphine Colard, através da sua conta na rede social X.

As decisões foram tomadas pelos coordenadores das comissões dos Negócios Estrangeiros, no caso da estónia Kallas (Negócios Estrangeiros e Política de Segurança), e do Desenvolvimento Regional, que avaliou o italiano Fitto (Coesão e Reformas).

Ambos os candidatos a vice-presentes executivos terão agora de prestar mais informações por escrito às respetivas comissões, onde precisam de uma maioria de dois terços dos seus membros.

Kallas (do grupo socialista S&D, que integra o PS) e Fitto (do grupo ECR, de direita) juntam-se ao húngaro Oliver Várhely (Patriotas pela Europa, que inclui o Chega), a quem a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen atribuiu a para da Saúde e do Bem-estar Animal.

Hoje são também avaliados a espanhola Teresa Ribera (Transição Limpa, Justa e Competitiva), a finlandesa Henna Virkkunen (Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia), a romena Roxana Mînzatu (Pessoas, Competências e Preparação) e o francês Stéphane Séjourné (Prosperidade e Estratégia Industrial).