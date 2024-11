Três madeirenses representam Portugal no Europeu de andebol

O seleccionador José António Silva divulgou hoje a convocatória final da seleção nacional A de andebol feminina para a segunda participação de sempre no Campeonato da Europa, que vai decorrer de 28 de Novembro a 15 de Dezembro, na Áustria, Hungria e Suíça.

Numa lista que conta com 17 jogadoras de destacar a presença de três madeirenses, as guarda-redes Isabel Gois e Jéssica Ferreira e ainda a lateral Beatriz Sousa. As estas há ainda a salientar Neide Duarte que nos últimos anos tem vestido a camisola da equipa do Madeira Andebol SAD.

A comitiva lusa vai reunir-se na próxima segunda-feira, dia 18 de Novembro, para dar início ao derradeiro estágio de preparação, que passa novamente pelo Rio Maior Sports Centre. Serão nove dias intensos de trabalho com o foco nos três jogos que Portugal vai realizar na Ronda Preliminar, antes da partida para Basileia (Suíça), marcada para 26 de Novembro. A estreia no Women’s EHF Euro 2024 será dois dias depois, frente à congénere da Espanha, seguindo-se depois a partida com a Polónia no dia 30 de Novembro e com a França, em jogo agendado para o dia 2 de Dezembro.

Já em solo helvético, Portugal disputará os três jogos do Grupo C no St. Jakobshalle, um recinto desportivo polivalente com capacidade para 6.500 pessoas. Os dois primeiros classificados do grupo seguirão para o Main Round, que vai decorrer em Debrecen (Hungria) e Viena (Áustria).

"O grupo que vai representar Portugal na grande competição que se avizinha é uma verdadeira mistura entre experiência e juventude. Das 17 atletas escolhidas, apenas seis já ultrapassaram a marca redonda das 50 internacionalizações, numa curta lista liderada pela capitã, que já leva uma considerável e prestigiante vantagem: Bebiana Sabino (145), Isabel Góis (89), Mariana Lopes (70), Jéssica Ferreira (63), Patrícia Rodrigues (56) e Patrícia Lima (55)", ainda a noticia publicada hoje no site oficial da Federação de Andebol de Portugal.

Das restantes 11 internacionais, as únicas que já envergaram as Quinas em mais de trinta ocasiões foram Carolina Monteiro (36), Beatriz Sousa (33) e Ana Carolina Silva (33). Mariana Costa é atleta com menos memórias ao serviço da Seleção Nacional A Feminina e prepara-se para ultrapassar a dezena de internacionalizações neste Europeu (9), uma marca superada recentemente por Constança Sequeira (10) e Matilde Rosa (12).

O SL Benfica é o clube mais representado na convocatória, com seis atletas, já Madeira SAD, Colégio de Gaia Toyota e ADA São Pedro do Sul são os outros emblemas portugueses com atletas pertencentes aos seus quadros. Sete internacionais atuam no estrangeiro.