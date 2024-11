Recluso que se evadiu em 2023 da ‘Cancela’ incendiou cela disciplinar

O recluso que, em Julho do ano passado, se evadiu do Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela, pegou fogo à cela disciplinar onde se encontrava a cumprir castigo, esta segunda-feira, depois ter estado envolvido em suspeitas de detenção de uma substância ilícita.

O caso é noticiado pelo jornal digital Funchal Notícias, que dá conta que o incêndio na cela aconteceu a meio da tarde de ontem, tendo sido debelado, numa primeira fase pelo Corpo dos Guardas Prisionais.

O recluso em causa, um homem de 30 anos de idade, natural do Funchal, protagonizou na manhã do dia 27 de Julho de 2023, uma fuga do Estabelecimento Prisional onde se encontra detido desde Dezembro de 2022, a aguardar julgamento pelos crimes de roubo e extorsão.

Acabou por ser detido na Penteada pela PSP e reconduzido à prisão na ‘Cancela’ na noite da fuga.