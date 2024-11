Cáritas lança projecto '10 Milhões de estrelas' no dia 17 de Novembro

A Cáritas Portuguesa vai assinalar o VII Dia Mundial dos Pobres com a realização de uma conferência, uma eucaristia e ainda o lançamento de um projecto de cariz solidário.

A conferência está agendada para as 18 horas do dia 15 de Novembro, sob o tema 'Construir riqueza, combater a pobreza', tendo como oradora Paula Margarido, na sacristia da Igreja do Colégio.

Também na Igreja do Colégio, no dia 17 de Novembro, haverá eucaristia presidida pelo Bispo do Funchal, quando forem 21 horas seguida do lançamento do projecto '10 millhões de estrelas'.