Promenade atingida por ruínas do Forte dos Reis Magos

Algumas pedras das ruínas do Forte dos Reis Magos, no Caniço, resvalaram para a promenade, alegadamente na sequência do desabamento de parte da cobertura da estrutura edificada no século XVIII.

O presumível incidente ocorrido neste início de semana foi publicado esta segunda-feira na página do grupo ‘Ocorrências da Madeira’. Várias fotos mostram o resultado da alegada queda de parte da cobertura do antigo Forte e algumas pedras caídas sobre o ‘Passeio Público Marítimo’, acompanhada da seguinte inscrição: “Tecto do Forte desaba e põe em risco utentes que passam na Promenade dos Reis Magos ao lado do hotel Riu Palace’.

Localizado junto da zona hoteleira no Caniço de Baixo, o Forte dos Reis Magos, que outrora “serviu durante várias décadas a missão crucial de proteger a população local”, está referenciado na página turística ‘VisitMadeira’, como sendo “um monumento de elevado interesse histórico e paisagístico” e por esse motivo, “um ponto de passagem altamente recomendado para os visitantes da costa oeste da ilha da Madeira”.