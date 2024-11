Totoloto deste sábado já atribuiu os números da sorte

A chave referente ao sorteio n.º 090/2024 do Totoloto de Sábado, realizado hoje a 9 de Novembro de 2024, resultou nestes números:

21 - 24 - 29 - 43 - 46 e o número da sorte é o 12.

Uma combinação com um alto grau de resultar em Jackpot no próximo sorteio do Totoloto de Quarta-feira.

Recorde-se que no sorteio da última quarta-feira, um Jackpot de 9,1 milhões, sendo que 20% (cerca de 1,82 milhões de euros) vai para os cofres do Estado, saiu a um apostador na Madeira que gastara 1 euro para ter a sorte milionária.