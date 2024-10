"A minha vontade depende de conhecer o orçamento"

O secretário-geral do PS afirmou hoje que, uma vez que as negociações com o Governo terminaram sem acordo, a sua decisão em relação ao Orçamento do Estado depende de conhecer a proposta, que será apresentada à Comissão Política Nacional do partido.

Numa entrevista à TVI/CNN, Pedro Nuno Santos disse que não se chegou a um acordo com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) e por isso resta ao PS "esperar por conhecer" a proposta do Governo para fazer a sua avaliação.

"No momento certo vou apresentar uma proposta à Comissão Política Nacional", afirmou, esclarecendo que a sua "vontade depende de conhecer o orçamento".

O líder do PS assumiu que, caso tivesse chegado a acordo com o Governo, se estaria num "ponto diferente hoje".