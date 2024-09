Cristina Pedra 'ouve' partidos sobre Orçamento Municipal de 2025

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, tem agendadas para amanhã várias reuniões com os representantes dos partidos com assento na Assembleia Municipal, bem como os deputados independentes, a fim de escutá-los sobre o Orçamento Municipal de 2025.

O Orçamento Municipal de 2024 teve o valor de 141 milhões de euros, tendo sido o mais elevado dos últimos 12 anos, e foi "norteado pelo reforço dos apoios sociais, aposta no investimento público e na baixa fiscalidade municipal, beneficiando cidadãos, famílias e tecido económico e empresarial, tendo também tido um reforço substancial no apoio à cultura e em outras áreas fundamentais, tais como habitação, ambiente, saneamento básico e redes de água, entre outras, não esquecendo também a valorização dos recursos humanos da autarquia", indica nota à imprensa.