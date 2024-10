Reunião entre primeiro-ministro e líder do PS durou menos de meia hora

A segunda reunião entre o primeiro-ministro e o líder do PS sobre o Orçamento do Estado terminou ao fim de menos de meia hora, com a informação de que Luís Montenegro falará às 19:35.

O PS já informou que não haverá declarações hoje do secretário-geral do PS sobre a reunião, na qual o primeiro-ministro tinha prometido apresentar "uma proposta irrecusável".

Pedro Nuno Santos saiu da residência oficial do primeiro-ministro com uma pasta na mão pelas 19:10, depois de ter chegado pelas 18:40.