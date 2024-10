100 participam no cruzeiro poético ao Porto Santo

Cerca de 100 pessoas irão participar num cruzeiro poético ao Porto Santo.

"O cruzeiro poético deste ano regista a presença de 100 participantes que, no próximo sábado, desfrutarão do ambiente único da ilha do Porto Santo. O Lobo Marinho encher-se-á de novo de alegria e juventude e será palco para a representação e o convívio dos alunos, muitos deles descobertos nos seus talentos como poetas", revela a organização.

O CRIAPOESIA, Encontro Juvenil do Atlântico passou da Criamar para a Associação João Carlos Abreu - Soldavida.

Este concurso poético foi criado em20l4 com o objectivo de estimular os jovens e crianças para a poesia, e poesia visual, com programa essencialmente dirigido às escolas básicas e secundárias das ilhas da Macaronésia, e ainda incentivando à leitura.

Desde o início do concurso, até agora participaram 5.200 alunos dos Açores, Cabo Verde, Madeira e Canárias.

A organização realça que "desde a primeira edição do concurso o Grupo Sousa é o único mecenas".

"Graças a este importante apoio foi possível que o CRIAPOESIA atingisse o nível e os objectivos traçados", sublinha.