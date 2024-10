Missas voltam a ser celebradas na Capela do Corpo Santo a partir de domingo

A Capela do Corpo Santo, datada do século XV, volta a estar aberta à celebração de missas, a partir do próximo domingo, dia 13 de Outubro, pelas 10h, revela o Secretariado Nacional de Bens Culturais da Igreja, na sua página do Facebook.

A partir do próximo domingo, dia 13 de outubro, a Capela do Corpo Santo [um dos edifícios religiosos mais antigos da Madeira, datado do Séc. XV] passa a estar aberta ao culto. Nesse dia, pelas 10 horas, será celebrada a primeira de muitas Eucaristias que ali vão voltar a ter lugar" Secretariado Nacional de Bens Culturais da Igreja

O padre Manuel Ornelas, pároco de Santa Maria Maior (Socorro), a cargo de quem está a dita capela, considera que esta decisão teve em vista “ir ao encontro de um povo que precisa e tem de ter um encontro com Deus”, referiu, citado pelo Jornal da Madeira, título da Diocese do Funchal.

Além disso, acrescenta o sacerdote, pretende-se “valorizar um espaço tão rico de história e simbolismo”, mostrando ainda “a esse povo que tem um padre no meio deles, que se preocupa e que quer que todos possam experimentar a certeza que há um Deus que também os ama e que morreu e ressuscitou por eles”.