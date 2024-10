Curto-circuito em elevador na Rua dos Ferreiros mobiliza vários bombeiros

Um curto-circuito num dos elevadores do Centro Radiológico do Funchal, situado na Rua dos Ferreiros, mobilizou as duas corporações de bombeiros da capital madeirense.

No local ainda se encontram 13 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, auxiliados por três viaturas, e seis elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que estão acompanhados por um veículo de combate a incêndios.

Apesar do aparato, não há registo de qualquer ferido.