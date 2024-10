Porto Santo já abriu as portas para o andebol europeu

É já amanhã que o Porto Santo recebe pelo seu terceiro ano consecutivo a Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia.

Entre amanhã e domingo 32 equipas, 16 masculinas e 16 femininas irão lutar pelo troféu de melhor clube da Europa de 2024.

A pouco menos de 24 horas do arranque da competição ultimam-se os pormenores no palco dos jogos, que uma vez mais está na praia do Combro.

Se o espectáculo do andebol de praia dentro dos campos tem início amanhã a partir das 10 horas, hoje a festa muda-se para a centro da vila onde tem lugar a apresentação oficial da 10 edição da Taça dos Campeões da Europa, pelas 19 horas.

A cerimónia terá lugar no Largo do Pelourinho com o propósito de apresentar as estrelas que marcam presença no evento deste ano, assim como chamar as ‘gentes da terra’ e não só a participar naquele que é um dos cartazes turístico/desportivo que mais promove a ilha do Porto Santo, destino que em 2024 recebeu a distinção de melhor destino de praia