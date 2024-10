'Ensemble XXI' dá concerto amanhã na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia

É já neste sábado, dia 5 de Outubro, pelas 18 horas, que a Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto de música de câmara por uma das suas orquestras de cordas, o 'Ensemble XXI', a ter lugar na Capela da reputada Fundação Princesa Dona Maria Amélia, considerada um exemplo no país.

Neste Dia da Implantação da República Potuguesa, a proposta musical do 'Ensemble XXI', sob a direcção musical do violinista Yuriy Kyrychenko, irá centrar-se em obras portuguesas: a Sinfonia para cordas de Carlos Seixas, os Concertos Grossos Nº2 e Nº 6 de António Pereira da Costa e o Nocturno de Joly Braga Santos.

"A exigência e o virtuosismo das obras escolhidas para este concerto dão oportunidade para reconhecer a dedicação e a qualidade dos músicos da Orquestra Clássica da Madeira, divulgando, de forma complementar e articulada, obras conhecidas e menos divulgadas dando-lhes vida através dos nossos interpretes", informa a Direcção da Orquestra.

Este é mais um concerto especial a ser apresentado num espaço que muito acarinhamos pela obra que representa e pela afabilidade com que somos sempre recebidos. Um concerto integrado na programação de música de câmara da temporada da Orquestra Clássica da Madeira, onde os nossos músicos têm o seu espaço para partilhar com o público a solidez da sua formação e as possibilidades técnicas e sonoras dos seus instrumentos. Direcção da Orquestra

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da Capela.

Para os restantes, os bilhetes custam 15 euros (com desconto para crianças e jovens) e estão à venda à entrada do local do concerto.