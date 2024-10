África do Sul e Espanha voltam a festejar títulos mundiais na Madeira

O Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar teve hoje a sua derradeira jornada com as lutas pelos títulos mundiais em SS2 mistos (embarcações para duas pessoas).

Com o percurso a ser o mesmo do dia anterior, entre a baía de Machico e a baía do Funchal, numa distância de 21,5 quilómetros a luta pelo pódio veio a ser dominada pelos canoístas espanhóis e sul-africanos e com destaque, uma vez mais, para o madeirense Bernardo Pereira que veio a sagrar-se, tal como ontem, vice-campeão do Mundo, desta feita em SS2 sub-23 ao lado da companheira de selecção, Ana Brito.

Foto FPC

A dupla sul-africana Georgia Singe/Ulvard Hart veio a festejar o título absoluto de campeã do Mundo ao terminar a prova com o tempo de 1:29.03,27 horas, o que lhe garantiu também o título de campeões do Mundo na categoria de sub-23.

No escalão sénior misto a festa foi feita por Espanha através da dupla Victor Rodriguez/Chloe Bunnet que conquistou o ouro com o tempo final de 1:29.32,86.

Na categoria júnior a vitória sorriu uma vez mais à África do Sul através de Holly Smith/Ryley Smith enquanto nos Master o título mundial foi entregue à embarcação espanhola ‘comandada por Maite Echave/Oier Aizpurua.